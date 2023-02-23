Роша рассказал, как относится к критике в адрес Неймара

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, как относится к критике в адрес своего знаменитого соотечественника, нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Неймар не просто важен, он идол. Показывает невероятную игру. Претензии к нему не совсем справедливы, хотя моменты, о которых ты говоришь, случаются иногда. Нам, защитникам, конечно, такое не нравится. Но таков уж стиль Неймара. А судить пусть будут арбитры», — приводит слова Роши Sport24.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.