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4 сентября, 08:50

Мбаппе назвал «Золотой мяч» Святым Граалем для футболиста

Мария Гусева
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что думает о награде «Золотой мяч», которая присуждается лучшему футболисту по итогам календарного года по мнению France Football.

«Перед лицом этого блестящего трофея мы все снова становимся детьми. Мы все смотрим на эту церемонию, когда игроки выходят на красную дорожку и думают: «Однажды это буду я». Я уверен, что многие мечтают об этих моментах, представляя себе стресс от ожидания объявления рейтинга, сидя рядом с величайшими игроками на планете. На самом деле все так, «Золотой мяч» пробуждает в нас детские мечты. Мы можем выиграть титулы, другие награды, но это Святой Грааль», — приводит France Football слова Мбаппе.

23-летний француз вошел в список номинантов на «Золотой мяч». Действующим обладателем награды является Лионель Месси, который не попал в число номинантов награды в этом году.

Церемония вручения премии «Золотой мяч» состоится 17 октября.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
1
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 ПСЖ 6 5 1 0 24-4 16
2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
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Аяччо – Ницца
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Анже – Монпелье
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11.09 00:00
Ланс – Труа
 - : -
11.09 00:00
Лорьян – Нант
 - : -
11.09 00:00
Марсель – Лилль
 - : -
11.09 00:00
Монако – Лион
 - : -
11.09 00:00
ПСЖ – Брест
 - : -
11.09 00:00
Ренн – Осер
 - : -
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Тулуза – Реймс
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 6
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

 4 1 1
Пьер Ле Мелу

Пьер Ле Мелу

Брест

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