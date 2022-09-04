Гальтье рассказал о реакции Неймара на то, что он остался в запасе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, как Неймар воспринял то, что его оставили в запасе в матче лиги 1 с «Нантом» (3:0).

«Всегда есть риск, если игрок не принимает решение [тренера]. Я общался с ним по этому поводу в пятницу. В прошлом матче он также выходит на замену на фоне усталости и ушибов. Я принял решение [оставить его на скамейке], и он хорошо это воспринял, — цитирует Гальтье L'Equipe.

В этом сезоне форвард провел 6 матчей в чемпионате Франции, забив 7 голов и сделав 6 ассистов. «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1.