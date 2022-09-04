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4 сентября, 10:38

Гальтье рассказал о реакции Неймара на то, что он остался в запасе

Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье рассказал, как Неймар воспринял то, что его оставили в запасе в матче лиги 1 с «Нантом» (3:0).

«Всегда есть риск, если игрок не принимает решение [тренера]. Я общался с ним по этому поводу в пятницу. В прошлом матче он также выходит на замену на фоне усталости и ушибов. Я принял решение [оставить его на скамейке], и он хорошо это воспринял, — цитирует Гальтье L'Equipe.

В этом сезоне форвард провел 6 матчей в чемпионате Франции, забив 7 голов и сделав 6 ассистов. «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
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 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
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 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
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 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
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 Монако 6 2 2 2 8-11 8
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 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
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 Труа 6 2 1 3 11-14 7
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 Осер 6 2 1 3 7-11 7
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15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
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 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
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