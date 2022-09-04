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4 сентября, 05:31

Мендеш о победе над «Нантом»: «Счастлив забить свой первый гол за «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (3:0).

«Мы провели хороший матч. Мы хорошо начали, сумели забить первый гол, затем второй, и при счете 2:0 команда контролировала игру до конца встречи. Мой гол? Я счастлив забить свой первый мяч за клуб, но самое главное — помочь команде, и я надеюсь, что смогу помочь еще больше в следующих матчах. Ротация очень важна, потому что у нас будет много матчей за короткий промежуток времени. Важно, чтобы все отдыхали и чтобы все игроки получили игровое время», — приводит слова Мендеша официальный сайт клуба.

В составе парижан после передач Лионеля Месси дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один гол забил Нуну Мендеш. В середине первого тайма «Нант» остался вдесятером после прямой красной карточки Фабиу.

«ПСЖ» лидирует в лиге 1 с 16 очками. У «Нанта» 6 очков и 10-я строчка.

ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 24-4 16
2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
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11.09 00:00
Аяччо – Ницца
 - : -
11.09 00:00
Анже – Монпелье
 - : -
11.09 00:00
Ланс – Труа
 - : -
11.09 00:00
Лорьян – Нант
 - : -
11.09 00:00
Марсель – Лилль
 - : -
11.09 00:00
Монако – Лион
 - : -
11.09 00:00
ПСЖ – Брест
 - : -
11.09 00:00
Ренн – Осер
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Страсбур – Клермон Фут
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Тулуза – Реймс
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 6
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

 4 1 1
Пьер Ле Мелу

Пьер Ле Мелу

Брест

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