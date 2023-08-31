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Сегодня, 09:21

Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» до 2026 года

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Французский нападающий Килиан Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» до 2026 года, сообщает в своих соцсетях журналист Марко Контерио.

По информации источника, новый контракт будет включать джентльменское соглашение с отступными, в случае выплаты которых футболист сможет покинуть команду летом 2024 года.

Ранее «ПСЖ» выставил 24-летнему форварду ультиматум, согласно которому он не будет допущен к матчам в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт с командой. 13 августа пресс-служба парижан сообщила, что француз вернулся к тренировкам первой команды после конструктивных и позитивных переговоров.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 43 матча за команду во всех турнирах, забил 41 мяч и отметился 10 результативными передачами. Его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее игрок отказался активировать опцию продления еще на сезон для перехода в «Реал».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
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Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

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Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

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