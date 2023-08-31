Мама Бальде стал игроком «Лиона»
«Лион» на официальном сайте объявил об аренде у «Труа» нападающего Мама Бальде.
Действующий контракт 27-летнего игрока сборной Гвинеи-Бисау рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Бальде сыграл в 34 матчах чемпионата Франции, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 4 желтых и 2 красные карточки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
2
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
3
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Брест
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Ренн
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Ланс
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|- : -
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|- : -
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|П
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|2
|
|
Кайю Энрике
Монако
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|2
|1
|0
Новости