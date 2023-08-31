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Сегодня, 03:53

Мама Бальде стал игроком «Лиона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» на официальном сайте объявил об аренде у «Труа» нападающего Мама Бальде.

Действующий контракт 27-летнего игрока сборной Гвинеи-Бисау рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бальде сыграл в 34 матчах чемпионата Франции, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 4 желтых и 2 красные карточки.

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 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
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Килиан Мбаппе

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Лилль

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Кайю Энрике

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 2 1 0
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