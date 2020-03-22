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Мбаппе призвал не нарушать карантин

02:42
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе призвал всех оставаться дома в период карантина из-за коронавируса. Француз опубликовал фотографию с братом.

«Давайте разделим нашу цель: защищать других. Так что завтра мир станет полем всех наших игр», — написал Мбаппе в Twitter.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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