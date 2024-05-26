Мбаппе ответил на вопрос, когда объявит о своем переходе в новый клуб

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем после окончания сезона-2023/24.

«Это был уникальный опыт игры за «ПСЖ». То, что я испытал здесь, я бы не испытал больше нигде. Меня ждут другие вызовы и я уверен, что они тоже окажутся незабываемыми. Почему не объявляю о переходе в «Реал»? Все, что я хочу, это красиво уйти. Я объявлю о своем новом клубе, когда придет нужный момент. До чемпионата Европы? Пока не знаю. Самым главным было победить, пережить эти последние эмоции», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

25 мая «ПСЖ» обыграл «Лион» (2:1) в финале Кубка Франции, став в 15-й раз обладателем трофея. Для Мбаппе это был последний матч за парижский клуб. Ранее сообщалось, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры француза является мадридский «Реал».