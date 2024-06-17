Кварацхелия является главной трансферной целью «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике намерен купить вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, футболист является главной трансферной целью клуба.

В последние недели агенты Хвичи и представители клуба встречались для обсуждения возможного перехода. «ПСЖ» предложил контракт до 2029 года с зарплатой в 9 миллиона в год плюс бонусы.

Ранее отец полузащитника заявил, что хочет, чтобы его сын сменил команду в летнее трансферное окно.

Ранее агент игрока заявил, что футболист хочет уйти из «Наполи».

Кварацхелия выступает за неаполитанцев с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

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