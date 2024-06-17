Рангник рассказал о настрое сборной Австрии на матч против Франции на Евро-2024

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рассказал, что думает о команде Франции перед матчем первого тура группового турнира чемпионата Европы — 2024.

«Нас ждет игра против одного из главных фаворитов турнира. У них отличное нападение. Мы должны сыграть на максимуме своих возможностей. Игроки должны быть уверены в себе», — передает слова специалистам пресс-служба УЕФА.