Головин — о Сафонове в «ПСЖ»: «Будет сложно. Но как отказаться от такого предложения?!»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе вратаря сборной России Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— В «ПСЖ» в ближайшее время появится новый вратарь.

— Вы про Сафонова? А это точно?

— Все очень близко.

— Матвей однозначно заслуживает того, чтобы играть в большом европейском клубе. Когда приезжаю в сборную, сразу вижу его высокий уровень. Но понятно, что в «ПСЖ» ему будет сложно.

— Доннарумму не сдвинуть?

— Один из сильнейших голкиперов, против которых мне доводилось играть. Даже когда хочешь пробить из-за пределов штрафной, смотришь на него и не понимаешь, куда направлять мяч. Доннарумма очень грамотно выбирает позицию. Однако в любом случае буду рад за Матвея, если трансфер в ближайшее время завершится. Что ж, сыграем друг против друга. (Улыбается.) Надеюсь, уже в Суперкубке Франции. «ПСЖ» сделал золотой дубль, а мы — вторые в лиге.

— Но, может быть, все же правы те эксперты, которые не понимают, зачем Сафонов идет в «ПСЖ» под Доннарумму?

— Но как ты можешь отказаться от предложения «ПСЖ»?! Надо обязательно переходить и пробовать свои силы. Не получится — значит, не получится. Но не принять этот вызов и остаться в «Краснодаре»... Мне кажется, никто в мире так не поступил бы.

В конце мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» договорился о трансфере 25-летнего россиянина за 20 миллионов евро и официально объявит о сделке в июне.