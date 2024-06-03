Мирра Андреева победила Грачеву и сыграет с Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева победила Варвару Грачеву, представляющую Францию, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2024 — 7:5, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 32 минуты.
Андреева сделала 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Грачевой 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале россиянка сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия, 2).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мирра Андреева (Россия) — Варвара Грачева (Франция) — 7:5, 6:2.
Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
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