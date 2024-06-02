Дюков — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Я бы хотел, чтобы сильные российские футболисты играли в России»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможный переход вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «ПСЖ.

— Сперва давайте дождемся перехода. Ранее я высказывался о переходе других игроков в другие чемпионаты: как руководитель РФС я хотел бы, чтобы сильные российские игроки играли в России.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с французским клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.

Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.