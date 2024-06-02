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Филимонов — о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Это новый вызов и страница в жизни»

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Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов высказался о потенциальном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Думаю, Матвей может себя реализовать, и то, что он поедет в «ПСЖ» — это плюс. Определенный вызов, новая страница в его жизни. Лучше принять этот вызов, попробовать. Поиграть, потренироваться в таком клубе, нежели, имея возможность, не попробовать. Пусть пытается», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Сафонов принял участие во всех 30 матчах чемпионата России, в которых 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Сумма трансфера вратаря в «ПСЖ» может составить 20 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Филимонов
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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