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Головин — об Аршавине: «Для меня он легенда российского футбола»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
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Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» рассказал, что не готов ответить на вопрос, способен ли он повторить карьеру Андрея Аршавина.

— В 2017 году вы сказали: «В свое время Аршавин был самым сильным российским футболистом. Играл в «Арсенале», делал покер в ворота «Ливерпуля», забивал «Барселоне». Считался если и не лидером «канониров», то в определенный период точно одним из ключевых игроков этой команды. Было бы супер провести карьеру так же, как и он. Я не против». Сейчас есть осознание, что способны повторить по успешности карьеру Аршавина?

— Мне сложно сравнивать себя с другими футболистами. Людям со стороны, уверен, виднее. В моей голове Аршавин до сих пор остается легендой российского футбола. Я вырос на его матчах, на его действиях на поле. Для меня он был русским Роналдиньо или русским Месси. Его футбол явно отличался от футбола других. А себя с ним сравнивать не готов.

— Андрей Сергеевич недавно заявил: «Такие, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет». Смело или по делу?

— Это его мнение. Мне сложно тут что-либо оспаривать. А если Сафонов перейдет в «ПСЖ» и заиграет там, то, возможно, еще один футболист появится за последние 50 лет. Кто знает...

Александр Головин с&nbsp;призом лучшему футболисту России в&nbsp;2023 году по&nbsp;опросу &laquo;СЭ&raquo;. «Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина
Александр Головин
Андрей Аршавин
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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