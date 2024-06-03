Дивеев о Сафонове: «Еще не знаем, перешел он в «ПСЖ» или нет»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев отреагировал на возможный переход голкипера национальной команды Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Мы еще не знаем, перешел он в «ПСЖ» или нет. Мы с ним пообщались не по этой теме», — сказал Дивеев.

30 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» объявит о переходе 25-летнего вратаря в июне. Ожидается, что контракт игрока с командой будет рассчитан до лета 2029 года, а сумма трансфера составит около 20 миллионов евро плюс бонусы.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них — на ноль) и пропустил 208 голов.

Вместе с «Краснодаром» голкипер становился серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ, а также финалистом Кубка страны. За сборную России Сафонов провел 13 встреч.