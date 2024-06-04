Мбаппе получит от «Реала» подписной бонус в размере 150 миллионов евро

Новичок «Реал» Килиан Мбаппе получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса, сообщает The Telegraph.

По данным источника, зарплата 25-летнего форварда составит 15 миллионов евро за сезон, что ниже чем было в «ПСЖ». Подписной бонус в размере 150 миллионов будет выплачиваться в течение всех пяти лет. Также игрок получит процент от своих имиджевых прав.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Сообщалось, что 25-летний француз будет играть за «Реал» под девятым номером, а после ухода Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

Официальная презентация футболиста запланирована на середину июля.