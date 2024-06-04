Головин: «Кто лучше всех играет в Dota? Капризов, Соболев или я? Все не очень»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «СЭ» рассказал о своем увлечении компьютерными играми.

— А не узнавали, сколько ребят из Калтана после вас пробились во взрослый футбол и играют хотя бы в ФНЛ?

— По-моему, ни одного. Хотя... Играл с одним парнем, уже в Ленинске-Кузнецком на КФК против мужиков. Он старше меня — 1992 года. Кувшинов. Вот он потом недолго выступал в «Сибири», когда та была в ФНЛ.

— Зато недалеко от вас, в Кузедеево, родился Кирилл Капризов, который стал суперзвездой хоккея. Общаетесь?

— Не сказать, чтобы часто, но контактируем. Несколько раз даже играли по сети в Dota. Это стратегия. Саня Соболев тоже играет. Мы с ним хорошо общаемся. А он знаком с Капризовым. Вот месяца два назад мы и зарубились. (Улыбается.)

— И кто из вас лучше всех играет?

— Да все примерно на одном уроне. Не очень. (Смеется.) На самом деле средне. Чтобы хорошо играть в стратегию, нужно много времени этому уделять.