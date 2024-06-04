Марсело — о переходе Мбаппе в «Реал»: «16-й титул Лиги чемпионов приближается»

Бывший футболист «Реала» Марсело отреагировал на переход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«16-й [титул Лиги чемпионов] приближается...» — написал Марсело под постом с объявлением о трансфере француза.

Ранее сообщалось, что презентация 25-летнего форварда в «Реале» пройдет 15 или 16 июля.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе на 5 лет. 30 июня у нападающего истекает контракт с «ПСЖ».