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Сегодня, 07:15

Головин — о Чалове: «Федя мог бы побороться за место в составе «Монако»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
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Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» оценил линию нападения своей команды.

— Мбаппе покинул «ПСЖ». Шансы «Монако» на титул возросли?

— С одной стороны, пожалуй, повысились. Но с другой, мне очень жаль, что фигура такой величины покидает лигу 1. Это большая потеря. Мне бы хотелось еще поиграть против него. Но Килиана тоже можно понять. Он желает побеждать и в еврокубках, а не только на внутренней арене. «Реал», как мы видим, успешнее в ЛЧ, чем «ПСЖ».

— «Монако», впрочем, тоже понес потерю. Почему не остался Бен Йеддер?

— У него закончился контракт. Как я понял, клуб и футболист не договорились по условиям. Расстались.

— Балогун, Эмболо не смогут его заменить?

— Балогун — хороший футболист. Добротный форвард. Эмболо, к сожалению, много пропустил, подвержен травмам. За последние два года слишком мало матчей за нас провел. А так, конечно, качественный исполнитель.

— Может быть, вам стоит посоветовать вашему тренеру присмотреться к Федору Чалову, который мечтает играть в Европе?

— Ну нет, настолько мы с тренером не близки. (Улыбается.) Не могу что-либо советовать по поводу трансферов. Однако считаю, что Федя был бы конкурентоспособным в составе «Монако». Знаю его футбольные качества, характер. Думаю, он бы поборолся за место в основе.

Александр Головин с&nbsp;призом лучшему футболисту России в&nbsp;2023 году по&nbsp;опросу &laquo;СЭ&raquo;. «Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина
Александр Головин
Федор Чалов
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
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Неделя

Головин назвал Мбаппе лучшим игроком мира
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
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34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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