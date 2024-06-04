Роналду — Мбаппе: «Не могу дождаться, когда увижу, как ты зажжешь на «Бернабеу»

Экс-игрок «Реала» Криштиану Роналду оставил комментарий под постом нападающего Килиана Мбаппе о переходе в мадридский клуб.

«Не могу дождаться, когда увижу, как ты зажжешь на «Бернабеу», — написал Роналду.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе на 5 лет. 30 июня у нападающего истекает контракт с «ПСЖ». Сообщалось, что 25-летний француз будет играть за «Реал» под девятым номером, а после ухода Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.