Головин: «Нужно ли мне уходить из «Монако»? Я чувствую себя здесь вполне счастливым»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» порассуждал о том, стоит ли ему сменить клуб.

— А как реагируете на мнение российских футбольных экспертов, которые считают, что Александру Головину пора двигаться дальше, уходить из «Монако» на повышение?

— Сейчас я уже спокойнее отношусь и к критике, и к похвале. Просто иногда полезно подумать над той или иной точкой зрения. А порой просто лучше никого не слушать.

— Так как быть с этой ситуацией?

— Меня все полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым.