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Сегодня, 07:45

Головин: «Нужно ли мне уходить из «Монако»? Я чувствую себя здесь вполне счастливым»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
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Александр Головин и Ади Хюттер.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» порассуждал о том, стоит ли ему сменить клуб.

— А как реагируете на мнение российских футбольных экспертов, которые считают, что Александру Головину пора двигаться дальше, уходить из «Монако» на повышение?

— Сейчас я уже спокойнее отношусь и к критике, и к похвале. Просто иногда полезно подумать над той или иной точкой зрения. А порой просто лучше никого не слушать.

— Так как быть с этой ситуацией?

— Меня все полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым.

Александр Головин с&nbsp;призом лучшему футболисту России в&nbsp;2023 году по&nbsp;опросу &laquo;СЭ&raquo;. «Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

Александр Головин
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
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Лидеры
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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