Головин назвал Мбаппе лучшим игроком мира

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» восхитился игрой новичка «Реала» Килиана Мбаппе.

— А в целом Мбаппе — машина?

— Не то слово! Сейчас это самый сильный игрок в мире!

— Не Холанн?

— Нет. Когда Холанн не забивает, сразу же его эффективность на поле падает. А Мбаппе и без голов проделывает очень большой объем работы. Столько защитников на себя стягивает! Обыгрывает, открывается за спину, сам создает себе моменты. Холанн в этом плане более зависимый футболист. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Француз выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».