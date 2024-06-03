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Сегодня, 20:30

«Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перешел в «Реал», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

25-летний француз заключил контракт на 5 лет. 30 июня у нападающего истекает контракт с «ПСЖ».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

С парижанами Мбаппе шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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