«Челси» снова уволил тренера — вместо Почеттино назначен Мареска. Денис Казанский в своей авторской рубрике «Биг-Ден» разбирает все заболевания клуба и красиво их рифмует.

Вот вам задание: в словарь современного футбольного языка придумайте синоним к слову «хаос». Понимаю, вариантов предостаточно.

Вот мой, пожалуйста, — «Челси».

Хотя нет. Второй год там творится такое, что «хаос» звучит мягко, как-то по-детски. Скорее «Челси» — это слово из обсценной лексики, которое изящно рифмуется, скажем, с существительными «гонец», «венец» или «певец».

В пандемийные времена мне повезло оказаться у микрофона в Порту на финале Лиги чемпионов «Сити» — «Челси». Май 2021-го.

Пеп Гвардиола наконец-то добрался до главного матча европейского турнира. Шансы на успех его визави Томаса Тухеля были примерно такими же, как у гуся в битве с пикадором Михаилом Самуэлевичем Паниковским.

Но. Гвардиола — человек творческий. Хочет — творит, а хочет — вытворяет. Он выбрал второе, и именно «Челси» стал лучшей командой Европы. Абсолютно заслуженно. Потом синие выиграли клубный чемпионат мира. Они были на вершине. Роман Абрамович и Марина Грановская чокались жутко дорогим шампанским. Имели полное право!

И вот буквально пару недель назад болельщики «Челси» в финале Кубка Англии «Сити» — «Юнайтед» были вынуждены болеть за Гвардиолу. Победа красного «Манчестера» отправляла синих в... Лигу конференций. Так и получилось. Да, «Челси» в Европе. Но есть нюанс.

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От победы в финале ЛЧ до несбывшихся надежд на Лигу Европы — просто кометой.

Как у любой приличной кометы, у этой тоже есть имя. Это комета Боули. Результат деятельности владельца клуба Тодда Боули и его соратников по кооперативу Clearlake.

Они выбрали уникальную стратегию — скупать молодые таланты оптом, давать им длиннющие контракты, например на восемь лет. Дошло до того, что в Англии появилось стойкое ощущение — тренер «Челси» узнает о новичках из новостей, а в раздевалке не знает никого по имени. Над этим не смеялись. Это вызывало сочувствие.

Только что многие (и я в том числе) убедились в необходимости медицинского обследования предпринимателей из элитного лондонского района.

В «Челси» опять уволили тренера.

С момента покупки клуба, то есть за два года, деятели со «Стэмфорд Бридж» поменяли шесть (еще раз вдумайтесь — шесть!) специалистов. Сбрасывали с этого «моста» разного калибра джентльменов.

Маурисио Почеттино стал последней жертвой. Мне казалось, что этот альянс обречен с самого начала. Аргентинец — обладатель большого списка невыигранных трофеев.

А «Челси» нуждался в победителе и авторитете.

Маурисио Почеттино. Фото Reuters

Ассорти поражений не отменяет статус Почеттино как серьезного спеца и все его умения. Завалив полчемпионата (зимой «Челси» был 12-м, зона вылета видна без бинокля), он исправил ситуацию.

Пять побед подряд на финише и квалификация в еврокубки — вполне вменяемый результат для первого года.

Тем более с учетом бурно текущей шизофрении руководителей. Болельщики постепенно стали доверять его стратегии и приготовились к спокойному лету, когда кристаллизуются состав и игра.

Размечтались.

Уволен.

С чего вдруг? Нет никакой достоверной информации. Только подозрения. Он не хотел расставаться с Галлахером и Чалобой — двумя яркими игроками своей команды. А пришлось бы.

У «Челси» проблемы с соблюдением всех финансовых правил лиги — из-за сумасбродных контрактов. Вот и получается, что лучших надо продавать.

Вероятно, Почеттино завелся и сказал, что таких руководителей надо было убивать в детстве из рогатки. Ну, или из чего они там постреливают в своих Буэнос-Айресах.

Хватит, достаточно, спасибо за работу, решили обе стороны.

Начались поиски.

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На острове довольно популярна мудрость, которую приписывают сэру Алексу Фергюсону: «Тренер должен выбирать не клуб, а владельцев». В случае с синими это крайне актуально.

Быть тренером «Челси» престижно. Великий клуб.

С таким большим составом работать сложно, но интересно.

Подписать контракт с нынешним руководством — как признаться в собственных ментальных проблемах. В здравом уме и трезвой памяти сделать это практические нереально.

Но такой человек все-таки нашелся.

Энцо Мареска. Итальянцы традиционно хорошо уживаются в «Челси». Они в ДНК клуба. Вспомните Дзолу, Виалли, Роберто Ди Маттео и Карло Анчелотти.

Как футболист Мареска побеждал в Кубке УЕФА и в чемпионате Италии, поиграл в Англии.

Как тренер он только что блестяще выиграл с «Лестером» второй по силе дивизион острова. Считается очень перспективным. Шахматист. Даже трактат написал, сравнивая футбол и древнюю индийскую игру.

Но самое главное, не так давно Энцо был помощником Гвардиолы в «Сити».

Кажется, это и есть основная причина позвать его в Лондон.

Американцы, завистливо поглядывая через забор на соседа Артету из «Арсенала», считают это знаком качества.

Ужас.

Так они определяют нынешнее место «Челси» под солнцем. От победы в финале в Порту до...

Посмотрите на тренеров, от которых избавились. Тухель — победа в Лиге чемпионов, Поттер — успешное строительство «Брайтона», Почеттино — лучший тренер «Тоттенхэма» за последние лет 20.

Энцо Мареска. Фото Reuters

Сейчас клуб отдают Мареске с нулевым опытом работы в премьер-лиге. Нисколько не умаляя его талантов.

Контракт итальянца рассчитан на... пять лет. Вы можете себе представить, что он отработает хотя бы половину этого срока? Я скорее легко поверю, что его уволят в августе, перед началом чемпионата.

Он вряд ли сможет долго говорить «да» Боули и компании и ставить игроков, потому что за них «уплочено».

Обратный отсчет запущен самим фактом подписания контракта. Теперь это лишь вопрос времени.

Пессимист — хорошо осведомленный оптимист. Болельщики «Челси» прекрасно знают, что их ждет впереди с такими дельцами.

Американцы пришли делать деньги. Еще недавно успешный элитный футбольный клуб на наших глазах они превращают в экспериментальный театр собственных амбиций и иллюзий.