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Сегодня, 10:00

Американская трагедия. Колонка Казанского — о «Челси» и его боссах

Энцо Мареска назначен главным тренером «Челси»
Денис Казанский
Колумнист
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Энцо Мареска.
Фото «СЭ»
«Челси» снова уволил тренера — вместо Почеттино назначен Мареска. Денис Казанский в своей авторской рубрике «Биг-Ден» разбирает все заболевания клуба и красиво их рифмует.

Вот вам задание: в словарь современного футбольного языка придумайте синоним к слову «хаос». Понимаю, вариантов предостаточно.

Вот мой, пожалуйста, — «Челси».

Хотя нет. Второй год там творится такое, что «хаос» звучит мягко, как-то по-детски. Скорее «Челси» — это слово из обсценной лексики, которое изящно рифмуется, скажем, с существительными «гонец», «венец» или «певец».

В пандемийные времена мне повезло оказаться у микрофона в Порту на финале Лиги чемпионов «Сити» — «Челси». Май 2021-го.

Маурисио Почеттино. Боссы «Челси» издеваются над клубом и болельщиками. Прощание с Почеттино — очередная ошибка

Пеп Гвардиола наконец-то добрался до главного матча европейского турнира. Шансы на успех его визави Томаса Тухеля были примерно такими же, как у гуся в битве с пикадором Михаилом Самуэлевичем Паниковским.

Но. Гвардиола — человек творческий. Хочет — творит, а хочет — вытворяет. Он выбрал второе, и именно «Челси» стал лучшей командой Европы. Абсолютно заслуженно. Потом синие выиграли клубный чемпионат мира. Они были на вершине. Роман Абрамович и Марина Грановская чокались жутко дорогим шампанским. Имели полное право!

И вот буквально пару недель назад болельщики «Челси» в финале Кубка Англии «Сити» — «Юнайтед» были вынуждены болеть за Гвардиолу. Победа красного «Манчестера» отправляла синих в... Лигу конференций. Так и получилось. Да, «Челси» в Европе. Но есть нюанс.

Фото Reuters

От победы в финале ЛЧ до несбывшихся надежд на Лигу Европы — просто кометой.

Как у любой приличной кометы, у этой тоже есть имя. Это комета Боули. Результат деятельности владельца клуба Тодда Боули и его соратников по кооперативу Clearlake.

Они выбрали уникальную стратегию — скупать молодые таланты оптом, давать им длиннющие контракты, например на восемь лет. Дошло до того, что в Англии появилось стойкое ощущение — тренер «Челси» узнает о новичках из новостей, а в раздевалке не знает никого по имени. Над этим не смеялись. Это вызывало сочувствие.

Только что многие (и я в том числе) убедились в необходимости медицинского обследования предпринимателей из элитного лондонского района.

Маурисио Почеттино. Увольнение Почеттино из «Челси» ничего не значит. Клуб свернул не туда очень давно

В «Челси» опять уволили тренера.

С момента покупки клуба, то есть за два года, деятели со «Стэмфорд Бридж» поменяли шесть (еще раз вдумайтесь — шесть!) специалистов. Сбрасывали с этого «моста» разного калибра джентльменов.

Маурисио Почеттино стал последней жертвой. Мне казалось, что этот альянс обречен с самого начала. Аргентинец — обладатель большого списка невыигранных трофеев.

А «Челси» нуждался в победителе и авторитете.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters

Ассорти поражений не отменяет статус Почеттино как серьезного спеца и все его умения. Завалив полчемпионата (зимой «Челси» был 12-м, зона вылета видна без бинокля), он исправил ситуацию.

Пять побед подряд на финише и квалификация в еврокубки — вполне вменяемый результат для первого года.

Тем более с учетом бурно текущей шизофрении руководителей. Болельщики постепенно стали доверять его стратегии и приготовились к спокойному лету, когда кристаллизуются состав и игра.

Размечтались.

Уволен.

Маурисио Почеттино. Проект «Бесприданница»: кто такой Боули и что ждет Почеттино? Колонка Казанского о будущем «Челси»

С чего вдруг? Нет никакой достоверной информации. Только подозрения. Он не хотел расставаться с Галлахером и Чалобой — двумя яркими игроками своей команды. А пришлось бы.

У «Челси» проблемы с соблюдением всех финансовых правил лиги — из-за сумасбродных контрактов. Вот и получается, что лучших надо продавать.

Вероятно, Почеттино завелся и сказал, что таких руководителей надо было убивать в детстве из рогатки. Ну, или из чего они там постреливают в своих Буэнос-Айресах.

Хватит, достаточно, спасибо за работу, решили обе стороны.

Начались поиски.

Фото Reuters

На острове довольно популярна мудрость, которую приписывают сэру Алексу Фергюсону: «Тренер должен выбирать не клуб, а владельцев». В случае с синими это крайне актуально.

Быть тренером «Челси» престижно. Великий клуб.

С таким большим составом работать сложно, но интересно.

Подписать контракт с нынешним руководством — как признаться в собственных ментальных проблемах. В здравом уме и трезвой памяти сделать это практические нереально.

Но такой человек все-таки нашелся.

Энцо Мареска. Итальянцы традиционно хорошо уживаются в «Челси». Они в ДНК клуба. Вспомните Дзолу, Виалли, Роберто Ди Маттео и Карло Анчелотти.

Как футболист Мареска побеждал в Кубке УЕФА и в чемпионате Италии, поиграл в Англии.

Энцо Мареска. Еще один ученик Гвардиолы в Лондоне? Мареска готовится возглавить «Челси»

Как тренер он только что блестяще выиграл с «Лестером» второй по силе дивизион острова. Считается очень перспективным. Шахматист. Даже трактат написал, сравнивая футбол и древнюю индийскую игру.

Но самое главное, не так давно Энцо был помощником Гвардиолы в «Сити».

Кажется, это и есть основная причина позвать его в Лондон.

Американцы, завистливо поглядывая через забор на соседа Артету из «Арсенала», считают это знаком качества.

Ужас.

Так они определяют нынешнее место «Челси» под солнцем. От победы в финале в Порту до...

Посмотрите на тренеров, от которых избавились. Тухель — победа в Лиге чемпионов, Поттер — успешное строительство «Брайтона», Почеттино — лучший тренер «Тоттенхэма» за последние лет 20.

Энцо Мареска.
Фото Reuters

Сейчас клуб отдают Мареске с нулевым опытом работы в премьер-лиге. Нисколько не умаляя его талантов.

Контракт итальянца рассчитан на... пять лет. Вы можете себе представить, что он отработает хотя бы половину этого срока? Я скорее легко поверю, что его уволят в августе, перед началом чемпионата.

Он вряд ли сможет долго говорить «да» Боули и компании и ставить игроков, потому что за них «уплочено».

Обратный отсчет запущен самим фактом подписания контракта. Теперь это лишь вопрос времени.

Пессимист — хорошо осведомленный оптимист. Болельщики «Челси» прекрасно знают, что их ждет впереди с такими дельцами.

Американцы пришли делать деньги. Еще недавно успешный элитный футбольный клуб на наших глазах они превращают в экспериментальный театр собственных амбиций и иллюзий.

Грустно. С рифмой к слову «конец».

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
Тодд Боэли
Энцо Мареска
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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