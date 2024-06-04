Головин: «Я сделал правильный выбор. Вы же видите, что происходит с «Челси»

Головин не жалеет о том, что в свое время не перешел в «Челси»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» заявил, что не жалеет о том, что в свое время не перешел в «Челси».

— Говорили, что Слуцкий советовал вам переходить в «Челси», а не в «Монако».

— Нет, не он. Леонид Викторович сразу сказал: последнее слово за тобой, думай сам. Я выбрал «Монако» — и не жалею. Тем более вы видите, что сейчас с «Челси» происходит. Значит, все правильно сделал.