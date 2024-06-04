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Сегодня, 00:20

Головин — о борьбе с «ПСЖ»: «Монако» не хватило обоймы игроков»

Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Головин.
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» объяснил, почему в сезоне-2023/24 не удалось обойти «ПСЖ».

— В этом сезоне обойти «ПСЖ» было нереально?

— Почему нет? Все по силам. Но я уже сказал, что после Нового года несколько важных футболистов уехали в свои сборные. Это нас и подкосило. Да, в итоге «ПСЖ» победил с отрывом в 9 очков. Но если бы те исполнители остались в январе, феврале, то... Нам банально не хватило обоймы. Не нашли равноценной замены сборникам. А у «ПСЖ» где-то 20 человек примерно одного уровня. То есть команда может проводить ротацию без серьезной потери качества.

— Если в первом круге вы крупно уступили «ПСЖ» (2:5), то во втором имели все шансы на победу (0:0).

— Согласен. Должны были брать три очка. Столько моментов, особенно до перерыва!

 
Александр Головин с&nbsp;призом лучшему футболисту России в&nbsp;2023 году по&nbsp;опросу &laquo;СЭ&raquo;. «Не готов сравнивать себя с Аршавиным. Он для меня был русским Месси». Интервью Александра Головина

— В том числе и у вас.

— Да. Мяч ко мне отскочил, бил из убойной позиции. Защитник повернулся ко мне спиной, и я, увы, попал в него. Очень важный матч, за 6 очков. Выиграй мы тогда...

— Мбаппе же заменили в перерыве. Не убедил?

— Думаю, тренеры его поберегли. У «ПСЖ» через несколько дней после нас была игра плей-офф Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад». Он еще какой-то дискомфорт почувствовал. Эх... Мне казалось, мы должны были побеждать в тот день.

Александр Головин
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Головин: «Самый памятный подарок на день рождения? Мяч ЧМ-2006!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
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19.05 22:00
Тулуза – Брест
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
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Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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