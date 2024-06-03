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Головин: «Самый памятный подарок на день рождения? Мяч ЧМ-2006!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Федоров
Специальный фотокорреспондент
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Александр Головин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «СЭ» рассказал о самом памятном подарке на день рождения.

— Самый памятный подарок, который получали на день рождения? (Разговор состоялся накануне 28-летия футболиста. — Прим. «СЭ»)

— Больше всего эмоций я получил, когда родители мне подарили настоящий футбольный мяч. Чемпионата мира 2006 года! Дорого стоил, его было непросто достать. Родители специально его заказывали. Помню, проснулся — а передо мной этот мяч! Еще вчера ты видел по телевизору, как им играют на ЧМ, и вот он у тебя! Фантастика. То есть родители купили не какой-то первый попавшийся мяч на рынке. А специально подготовились. (Улыбается.)

— Вы, наверное, сразу стали самым крутым пацаном на районе.

— Тот мяч прожил очень долго. Три или четыре года. Крепкий такой. Первое время мне было даже жалко играть на асфальте, только на поле. Сразу после матча — его в руки и домой. (Улыбается.)

Полная версия интервью Головина — скоро в «СЭ».

Александр Головин
ФК Монако
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Головин на четверку оценил свой сезон в «Монако»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
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Монако – Нант
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Реймс – Ренн
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