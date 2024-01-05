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Мбаппе намерен определиться с будущим до матчей против «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует принять решение о своем будущем до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад», сообщает L'Equipe.

Парижане сыграют против испанской команды 14 февраля и 5 марта. Как отмечает источник, футболист хочет в спокойной обстановке подготовиться к чемпионату Европы-2024, Олимпийским играм в Париже и концовке сезона.

Помимо этого, L'Equipe утверждает, что «ПСЖ» сохраняет оптимизм в отношении продления соглашения с 25-летним Мбаппе и планирует провести несколько встреч с его представителями. Однако в клубе разрабатывают запасной план на случай ухода форварда.

В Мбаппе также заинтересован «Реал». По информации MadeinFoot, клуб может отказаться от варианта с трансфером нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна ради подписания Мбаппе. При этом ранее сообщалось, что в команде из Мадрида ждут, чтобы игрок «ПСЖ» определился со своим будущим до 15 января.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Psg-real-madrid-l-avenir-de-kylian-mbappe-pourrait-etre-connu-assez-vite/1440244
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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