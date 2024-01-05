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«Монако» арендовал защитника «Вест Хэма» Керера с правом выкупа

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тило Керер.
Фото Global Look Press

«Монако» объявил о подписании защитника «Вест Хэма» Тило Керера.

Монегаски арендовали 27-летнего немца до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Монако» заплатит за аренду футболиста 500 тысяч евро, а для полноценного трансфера игрока потребуется потратить 11 миллионов евро.

Керер выступал за «Вест Хэм» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 12 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 9 миллионов евро.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Монако
Тило Керер
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Защитник «Вест Хэма» Керер близок к переходу в «Монако»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
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14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
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Нант – Клермон Фут
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