«Монако» арендовал защитника «Вест Хэма» Керера с правом выкупа

«Монако» объявил о подписании защитника «Вест Хэма» Тило Керера.

Монегаски арендовали 27-летнего немца до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Монако» заплатит за аренду футболиста 500 тысяч евро, а для полноценного трансфера игрока потребуется потратить 11 миллионов евро.

Керер выступал за «Вест Хэм» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 12 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 9 миллионов евро.