«Марсель» выступил с заявлением по поводу бесчинств фанатов

«Марсель» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации, в которой клуб оказался из-за своих же болельщиков.

«Около двух сотен фанатов силой ворвалась на тренировочную базу команды. Несмотря на вмешательство полиции, они угрожали жизни футболистов, тренеров и персонала. Были выявлены случаи воровства и порчи имущества. Были сожжены пять деревьев из чистого желания что-то просто уничтожить. Ущерб клуба оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Клуб инициировал немедленное расследование и располагает доказательной базой. Мы не потерпим такого варварства», - говорится в заявлении.

30 января около 200 болельщиков «Марселя» проникли в учебно-тренировочный центр имени Робера Луи-Дрейфуса. Фанаты разбили стекла в зданиях, бросали дымовые шашки и устроили там пожар. Болельщики недовольны результатами команды и требуют отставки президента клуба Жака-Анри Эйро.

По информации источника, французская полиция задержала 25 человек по итогам погромов. Футболист «Марселя» Альваро Гонсалес пострадал от петарды, которую в него кинули ультрас. На входе в тренировочную базу команды поставили спецназ.

Матч 22-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Ренн» перенесен на неопределенное время.