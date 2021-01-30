Президент «Марселя» осудил нападение на базу клуба

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро высказался по поводу действий фанатов, проникших на тренировочную базу клуба.

«300 работников клуба в шоке от того, что они пережили или увидели во время невообразимой атаки на «Марсель», как на клуб, — цитирует президента официальный сайт «Марселя». — То, что случилось этим вечером, требует самой большой строгости по отношению к этим нарушителям порядка, которые, называют себя болельщиками, но уничтожают инфраструктуру и угрожают игрокам и работникам клуба».

Ранее из-за нападения фанатов был перенесен матч «Марселя» с «Ренном» в 22-м туре чемпионата Франции. Игра должна была начаться в 23.00 по московскому времени. Болельщики протестовали против Эйро. При этом они случайно выстрелили из ракетницы в Альваро Гонсалеса, файер попал ему в спину. Серьезных травм у футболиста нет.

До этого «Марсель» проиграл три матча кряду в чемпионате Франции, а также уступил «ПСЖ» (1:2) в игре за Суперкубок.