Фанаты «Марселя» украли и вскрыли чемодан главного тренера команды Виллаш-Боаша

30 января во время нападения на тренировочную базу «Марселя» болельщики украли чемодан главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша, утверждает RTL. По информации источника, фанаты вскрыли кейс и позже выбросили его.

Ранее, в субботу, матч 22-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Ренн» был перенесен на неопределенное время из-за атаки болельщиков клубной базы имени Робера Луи-Дрейфуса. Радикально настроенные ультрас проникли на территорию клуба. Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес пострадал от броска петардой. Фанаты недовольны результатами команды и требуют отставки руководства.

«Марсель» с 32 очками занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1. Команда Виллаш-Боаша проигрывает в чемпионате на протяжении трех последних игр. «Марсель» уступил «ПСЖ» (1:2) в матче за Суперкубок Франции.