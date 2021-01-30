Фанаты «Марселя» атаковали базу клуба: они забросали территорию дымовыми шашками

Около 150-200 болельщиков «Марселя» попытались взять штурмом базу французской команды, сообщает RMC Sport. По информации источника, часть фанатов попала на территорию клуба. Ультрас недовольны результатами команды и требуют отставки руководства.

Болельщики закидали тренировочный центр петардами и дымовыми шашками. На базе горели деревья.

30 января «Марсель» на своем поле проведет матч 22-го тура чемпионата Франции с «Ренном», начало встречи — в 23.00 (мск).

«Марсель» проиграл три матча подряд в лиге 1. До этого они уступили «ПСЖ» (1:2) в игре за Суперкубок Франции.