Фанаты «Марселя» выстрелили файером в Альваро Гонсалеса

Фанаты «Марселя» напали на базу команды, в результате чего пострадал защитник команды Альваро Гонсалес.

По данным L'Equipe, футболисту попали в спину файером, выстрелив из ракетницы. RMC Sport указывает, что в результате он получил небольшую травму. Это произошло после того, как он вышел к разъяренным фанатам. Также сообщается, что в футболиста попали случайно.

Напомним, что из-за прорыва фанатов на тренировочную базу отменен сегодняшний матч «Марселя» с «Ренном». Игра должна была начаться в 23.00 по московскому времени.

30 января около 200 болельщиков «Марселя» проникли в учебно-тренировочный центр. Фанаты разбили стекла в зданиях, бросали дымовые шашки и устроили там пожар. Болельщики недовольны результатами команды и требуют отставки президента клуба Жака-Анри Эйро.

Французская полиция задержала 25 человек по итогам погромов. На входе в тренировочную базу команды поставили спецназ. «Марсель» проигрывает на протяжении трех игр подряд в лиге 1. 13 января команда проиграла «ПСЖ» (1:2) в матче за Суперкубок Франции.