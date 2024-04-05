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Сегодня, 08:48

Marca: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года, сообщает Marca. Соглашение француза с мадридским клубом рассчитано на пять лет.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от бонуса за лояльность «ПСЖ» в размере 80 миллионов евро ради перехода в «Реал». Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.

В текущем сезоне Мбаппе провел 39 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 18 8 1 64-23 62
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 27 10 9 8 40-30 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
15
 Гавр 27 6 9 12 26-35 27
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
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5.04 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 - : -
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ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
7.04 14:00
Брест – Метц
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Монпелье – Лорьян
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Тулуза – Страсбур
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