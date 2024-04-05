Marca: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года, сообщает Marca. Соглашение француза с мадридским клубом рассчитано на пять лет.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от бонуса за лояльность «ПСЖ» в размере 80 миллионов евро ради перехода в «Реал». Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.
В текущем сезоне Мбаппе провел 39 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|18
|8
|1
|64-23
|62
|
2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37-20
|50
|
3
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39-24
|46
|
5
|Ницца
|27
|12
|7
|8
|28-22
|43
|
6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Марсель
|27
|10
|9
|8
|40-30
|39
|
8
|Ренн
|27
|10
|9
|8
|40-33
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|27
|8
|8
|11
|32-36
|32
|
12
|Страсбур
|27
|8
|8
|11
|30-39
|32
|
13
|Монпелье
|27
|7
|9
|11
|33-40
|30
|
14
|Нант
|27
|8
|4
|15
|26-42
|28
|
15
|Гавр
|27
|6
|9
|12
|26-35
|27
|
16
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|27
|4
|8
|15
|19-46
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|6.04
|18:00
|
Ланс – Гавр
|- : -
|6.04
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|- : -
|7.04
|14:00
|
Брест – Метц
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|7.04
|16:00
|
Реймс – Ницца
|- : -
|7.04
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|7.04
|18:05
|
Монако – Ренн
|- : -
|7.04
|21:45
|
Нант – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|16
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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