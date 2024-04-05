Marca: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года, сообщает Marca. Соглашение француза с мадридским клубом рассчитано на пять лет.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от бонуса за лояльность «ПСЖ» в размере 80 миллионов евро ради перехода в «Реал». Он также заявил, что объявит о своем будущем перед началом чемпионата Европы-2024.

В текущем сезоне Мбаппе провел 39 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.