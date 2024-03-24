Мбаппе: «Люди узнают о моем будущем перед началом Евро-2024»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, когда сообщит о своем будущем.

«Люди узнают о моем будущем перед началом Евро. Я очень спокоен по этому поводу. Мое будущее больше не является большой темой в клубе, никто больше не говорит со мной об этом. Я приеду на Евро со спокойной головой, готовый к великим свершениям», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Telefoot.

Ранее издание RMC Sport сообщило, что «Реал» объявит о подписании контракта с Мбаппе перед началом чемпионата Европы-2024. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

По информации СМИ, зарплата Мбаппе в «Реале» может составить 2,5-3 миллиона евро в месяц, а контракт будет рассчитан на пять лет.

В этом сезоне 25-летний нападающий сыграл за «ПСЖ» 37 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом заканчивается летом 2024 года.