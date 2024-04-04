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Сегодня, 21:30

Головин о награде игрока месяца «Монако»: «Многие в команде были достойны этого. Признание болельщиков всегда приятно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание игроком месяца монегасков.

«Признание болельщиков всегда приятно, ведь мы играем для них. Спасибо им за такую оценку и поддержку. Честно говоря, многие у нас в команде были достойны этого звания по итогам месяца. Могу сказать, что мы внутри не делим успех или ответственность за неудачи. Наоборот, стараемся все эмоции переживать вместе. Но повторю, такая оценка всегда приятна. И конечно, очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков в оставшихся матчах сезона», — сказал Головин «СЭ».

27-летний россиянин набрал 51 процент голосов в опросе среди болельщиков монегасков.

В марте Головин отдал по одной голевой передаче в матчах против «Лорьяна» (2:2) и «Метца» (5:2).

Болельщики признали Головина лучшим игроком месяца в четвертый раз в сезоне. Ранее он становился лучшим три месяца кряду с сентября по ноябрь.

Александр Головин
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 18 8 1 64-23 62
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 27 12 7 8 28-22 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 27 10 9 8 40-30 39
8
 Ренн 27 10 9 8 40-33 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 27 8 8 11 32-36 32
12
 Страсбур 27 8 8 11 30-39 32
13
 Монпелье 27 7 9 11 33-40 30
14
 Нант 27 8 4 15 26-42 28
15
 Гавр 27 6 9 12 26-35 27
16
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 27 4 8 15 19-46 20
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34 тур
5.04 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 - : -
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
7.04 14:00
Брест – Метц
 - : -
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 - : -
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 - : -
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
7.04 18:05
Монако – Ренн
 - : -
7.04 21:45
Нант – Лион
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Марсель

 7
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Александр Головин

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