Marca: два клуба из Саудовской Аравии готовы платить Месси 350 миллионов в год

Два клуба из Саудовской Аравии готовы платить аргентинскому нападающему Лионелю Месси около 350 миллионов евро, сообщает Marca.

В игроке заинтересованы «Аль-Хилал» и «Аль-Итихад». Обе команды обратились за помощью к правительству страны, чтобы сделать выгодное предложение Месси. Команды находятся под санкциями ФИФА и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.

Ранее сообщалось, что Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына. Зарплата около 300 миллионов евро за сезон.