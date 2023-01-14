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Сегодня, 15:10

37-летний Манданда завершит карьеру в сборной Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь Стив Манданда завершит карьеру в сборной Франции, сообщает L'Equipe.

Он дебютировал за национальную команду в мае 2008 года, и с тех пор провел 35 матчей, в которых пропустил 33 гола.

В составе сборной 37-летний Манданда стал серебряным призером чемпионата Европы-2016, чемпионом мира-2018 и серебряным призером мирового первенства 2022 года.

Ранее карьеру в сборной Франции завершил еще один вратарь — капитан Уго Льорис.

Источник: L'Equipe

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Стив Манданда
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Сборная Франции по футболу
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2
 Ланс 18 12 5 1 31-13 41
3
 Марсель 18 12 3 3 36-15 39
4
 Монако 18 10 4 4 35-25 34
5
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
6
 Лорьян 18 9 5 4 30-26 32
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
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 Ницца 18 6 6 6 22-20 24
11
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
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 Монпелье 18 5 2 11 28-37 17
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