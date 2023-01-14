37-летний Манданда завершит карьеру в сборной Франции

Вратарь Стив Манданда завершит карьеру в сборной Франции, сообщает L'Equipe.

Он дебютировал за национальную команду в мае 2008 года, и с тех пор провел 35 матчей, в которых пропустил 33 гола.

В составе сборной 37-летний Манданда стал серебряным призером чемпионата Европы-2016, чемпионом мира-2018 и серебряным призером мирового первенства 2022 года.

Ранее карьеру в сборной Франции завершил еще один вратарь — капитан Уго Льорис.