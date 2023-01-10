Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду получит 200 миллионов евро, если станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

«Роналду получит более 200 миллионов евро по контракту. Он станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030, и за это ему заплатят еще 200 миллионов евро», — сообщил AFP источник.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.