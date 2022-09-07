«Лорьян» обыграл «Лион» в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Франции

«Лорьян» дома обыграл «Лион» в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Франции — 3:1.

В турнирной таблице два клуба сравнялись по набранным очкам — 13. «Лион» расположился на 4-м месте, «Лорьян» — 5-й.