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7 сентября, 21:55

«Лорьян» обыграл «Лион» в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Франции

Руслан Минаев
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«Лорьян» дома обыграл «Лион» в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Франции — 3:1.

В турнирной таблице два клуба сравнялись по набранным очкам — 13. «Лион» расположился на 4-м месте, «Лорьян» — 5-й.

Франция. Лига 1. 2-й тур
07 сент, 20:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
3:1
Лион
ФК Лион
ФК Лорьян
0
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1
 ПСЖ 6 5 1 0 24-4 16
2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лорьян 6 4 1 1 11-9 13
5
 Лион 6 4 1 1 15-7 13
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
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Ланс – Труа
 - : -
10.09 18:00
ПСЖ – Брест
 - : -
10.09 22:00
Марсель – Лилль
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11.09 14:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
11.09 16:00
Аяччо – Ницца
 - : -
11.09 16:00
Анже – Монпелье
 - : -
11.09 16:00
Лорьян – Нант
 - : -
11.09 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
11.09 18:05
Ренн – Осер
 - : -
11.09 21:45
Монако – Лион
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 6
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

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Брест

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