Селюк о Головине: «Лучше топтаться в «Монако», чем феерить в «Оренбурге»
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал будущее полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Нужно ли Головину вернуться в РПЛ? Лучше топтаться в «Монако», чем феерить в «Оренбурге». Он играет в хорошем чемпионате. 26 лет — это самый расцвет, у него все впереди. «Монако» — не самый плохой вариант, место нормальное, играешь против Неймара, Месси. Важно играть, важно быть лидером.
Головин был одним из лучших в своем поколении, он был одним из лучших среди россиян. Покажите из того поколения хоть одного, кто где-то в Европе играет. Поколение, где были Мостовой, Карпин, Радимов, Хохлов — сколько человек играли в Испании. Уровень «Монако» сейчас — это высший уровень российских футболистов», — цитирует Селюка Legalbet.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Контракт 26-летнего россиянина с монегасками действует до июня 2024 года.
В текущем сезоне Головин провел за клуб 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|24-4
|16
|
2
|Марсель
|6
|5
|1
|0
|13-3
|16
|
3
|Ланс
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|
4
|Лорьян
|6
|4
|1
|1
|11-9
|13
|
5
|Лион
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-13
|10
|
7
|Клермон Фут
|6
|3
|0
|3
|8-10
|9
|
8
|Монпелье
|6
|3
|0
|3
|16-12
|9
|
9
|Монако
|6
|2
|2
|2
|8-11
|8
|
10
|Ренн
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|
11
|Труа
|6
|2
|1
|3
|11-14
|7
|
12
|Осер
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|
13
|Нант
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|
14
|Реймс
|6
|1
|3
|2
|10-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
16
|Ницца
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|
17
|Брест
|6
|1
|2
|3
|8-16
|5
|
18
|Страсбур
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|
19
|Анже
|6
|0
|2
|4
|6-17
|2
|
20
|Аяччо
|6
|0
|1
|5
|3-10
|1
|9.09
|22:00
|
Ланс – Труа
|- : -
|10.09
|18:00
|
ПСЖ – Брест
|- : -
|10.09
|22:00
|
Марсель – Лилль
|- : -
|11.09
|14:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|- : -
|11.09
|16:00
|
Аяччо – Ницца
|- : -
|11.09
|16:00
|
Анже – Монпелье
|- : -
|11.09
|16:00
|
Лорьян – Нант
|- : -
|11.09
|16:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
|11.09
|18:05
|
Ренн – Осер
|- : -
|11.09
|21:45
|
Монако – Лион
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|6
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Халид Шабанович
Анже
|4
|1
|1
|
|
Пьер Ле Мелу
Брест
|5
|1
|1