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7 сентября, 16:20

Селюк о Головине: «Лучше топтаться в «Монако», чем феерить в «Оренбурге»

Селюк прокомментировал будущее полузащитника «Монако» Головина
Руслан Минаев
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал будущее полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Нужно ли Головину вернуться в РПЛ? Лучше топтаться в «Монако», чем феерить в «Оренбурге». Он играет в хорошем чемпионате. 26 лет — это самый расцвет, у него все впереди. «Монако» — не самый плохой вариант, место нормальное, играешь против Неймара, Месси. Важно играть, важно быть лидером.

Головин был одним из лучших в своем поколении, он был одним из лучших среди россиян. Покажите из того поколения хоть одного, кто где-то в Европе играет. Поколение, где были Мостовой, Карпин, Радимов, Хохлов — сколько человек играли в Испании. Уровень «Монако» сейчас — это высший уровень российских футболистов», — цитирует Селюка Legalbet.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Контракт 26-летнего россиянина с монегасками действует до июня 2024 года.

В текущем сезоне Головин провел за клуб 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/14502141/
Александр Головин
ФК Монако
Дмитрий Селюк
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 ПСЖ 6 5 1 0 24-4 16
2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лорьян 6 4 1 1 11-9 13
5
 Лион 6 4 1 1 15-7 13
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
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9.09 22:00
Ланс – Труа
 - : -
10.09 18:00
ПСЖ – Брест
 - : -
10.09 22:00
Марсель – Лилль
 - : -
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Страсбур – Клермон Фут
 - : -
11.09 16:00
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 - : -
11.09 16:00
Анже – Монпелье
 - : -
11.09 16:00
Лорьян – Нант
 - : -
11.09 16:00
Тулуза – Реймс
 - : -
11.09 18:05
Ренн – Осер
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11.09 21:45
Монако – Лион
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 6
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

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Пьер Ле Мелу

Пьер Ле Мелу

Брест

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