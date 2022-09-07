Селюк о Головине: «Лучше топтаться в «Монако», чем феерить в «Оренбурге»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал будущее полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Нужно ли Головину вернуться в РПЛ? Лучше топтаться в «Монако», чем феерить в «Оренбурге». Он играет в хорошем чемпионате. 26 лет — это самый расцвет, у него все впереди. «Монако» — не самый плохой вариант, место нормальное, играешь против Неймара, Месси. Важно играть, важно быть лидером.

Головин был одним из лучших в своем поколении, он был одним из лучших среди россиян. Покажите из того поколения хоть одного, кто где-то в Европе играет. Поколение, где были Мостовой, Карпин, Радимов, Хохлов — сколько человек играли в Испании. Уровень «Монако» сейчас — это высший уровень российских футболистов», — цитирует Селюка Legalbet.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Контракт 26-летнего россиянина с монегасками действует до июня 2024 года.

В текущем сезоне Головин провел за клуб 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.