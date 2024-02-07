«Лион» на своем поле сыграет с «Лиллем» в матче 1/8 финала Кубка Франции в среду, 7 февраля. Матч пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Лион» — «Лилль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажет телеканал СТАРТ по платной подписке. Начнется эфир в 20.20 мск.

В 1/16 финала команда из Лиона обыграла «Бержерак» со счетом 2:1, а «Лилль» победил «Расинг» с минимальным счетом — 1:0.

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