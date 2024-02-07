«ПСЖ» встретится с «Брестом» в 1/8 финала Кубка Франции 7 февраля, в среду. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Брест» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке. Начнется эфир в 22.50 мск.

В 1/16 финала парижский клуб уверенно обыграл «Орлеан» со счетом — 4:1, а «Брест» был сильнее «Трелисака» — 2:1.

Действующим победителем турнира является «Тулуза».

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