«ПСЖ» — «Брест»: где смотреть трансляцию матча Кубка Франции
«ПСЖ» встретится с «Брестом» в 1/8 финала Кубка Франции 7 февраля, в среду. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.10 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Брест» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке. Начнется эфир в 22.50 мск.
В 1/16 финала парижский клуб уверенно обыграл «Орлеан» со счетом — 4:1, а «Брест» был сильнее «Трелисака» — 2:1.
Действующим победителем турнира является «Тулуза».
Кубок Франции по футболу: турнирная таблица в актуальном виде и результаты
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|14
|5
|1
|48-17
|47
|
2
|Ницца
|20
|11
|6
|3
|20-11
|39
|
3
|Брест
|20
|10
|6
|4
|29-17
|36
|
4
|Лилль
|20
|9
|8
|3
|28-14
|35
|
5
|Монако
|20
|10
|5
|5
|37-28
|35
|
6
|Ланс
|20
|9
|5
|6
|24-19
|32
|
7
|Реймс
|20
|9
|3
|8
|27-27
|30
|
8
|Марсель
|20
|7
|8
|5
|28-22
|29
|
9
|Ренн
|20
|7
|7
|6
|30-25
|28
|
10
|Страсбур
|20
|6
|7
|7
|21-26
|25
|
11
|Гавр
|20
|5
|9
|6
|23-24
|24
|
12
|Монпелье
|20
|4
|8
|8
|20-25
|20
|
13
|Тулуза
|20
|4
|8
|8
|19-27
|20
|
14
|Нант
|20
|5
|4
|11
|20-31
|19
|
15
|Лион
|20
|5
|4
|11
|20-33
|19
|
16
|Метц
|20
|4
|4
|12
|17-31
|16
|
17
|Лорьян
|20
|3
|7
|10
|26-42
|16
|
18
|Клермон Фут
|20
|3
|6
|11
|14-32
|15
|9.02
|23:00
|
Марсель – Метц
|- : -
|10.02
|19:00
|
Ланс – Страсбур
|- : -
|10.02
|23:00
|
ПСЖ – Лилль
|- : -
|11.02
|15:00
|
Гавр – Ренн
|- : -
|11.02
|17:00
|
Клермон Фут – Брест
|- : -
|11.02
|17:00
|
Лорьян – Реймс
|- : -
|11.02
|17:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|11.02
|19:05
|
Монпелье – Лион
|- : -
|11.02
|22:45
|
Ницца – Монако
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|10
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|6
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|15
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|14
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|18
|1
|7