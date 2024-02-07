«Ренн» разгромил «Сошо» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

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«Ренн» обыграл «Сошо» в матче 1/4 финала Кубка Франции — 6:1. Встреча прошла на стадионе «Огюст Бональ» в Монбельяре.

Нападающие Арно Калимуэндо и Амин Гуири оформили по дублю, а также по голу забили Бенжамен Бурижо и Ибраим Салах. Гол престижа у хозяев забил Малькольм Вильтар.

Следующий соперник бретонской команды определится по итогам жеребьевки.