«Лилль» готов продать Ботмана не менее чем за 30 миллионов евро
«Лилль» не будет рассматривать предложения ниже 30 миллионов евро за защитника Свена Ботмана.
Как сообщает Tuttomercatoweb, французский клуб заявил, что отклонит любые предложения по аренде с обязательством выкупа 21-летнего игрока.
Ранее информировалось, что Ботманом интересуется «Рома» и «Ньюкасл».
Нынешний контракт нидерландского игрока с «Лиллем» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 28 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Ботман сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-botman-milan-resta-il-muro-del-lille-senza-un-offerta-da-almeno-30-milioni-non-si-muove-1626092
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