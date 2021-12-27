«Лион» и «Пари» исключены из Кубка Франции после сорванного матча

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции вынес решение по поводу скандала на матче 1/32 финала Кубка Франции «Пари» — «Лион». Оба клуба были дисквалифицированы и сняты с турнира, сообщает L'Equipe.

Также «Пари» был оштрафован на 10 тысяч евро, а «Лион» — на 52 тысячи. Стадион «Пари» был дисквалифицирован на пять матчей, болельщикам «Лиона» до конца сезона запрещено посещать гостевые матчи.

Кроме того, «Лион» будет исключен из розыгрыша Кубка Франции сезона-2022/23, если подобные инцидента повторятся.

17 декабря, во время перерыва болельщики гостей напали на фанатов «Пари», в результате зрители с трибун выбежали на поле. Матч не был доигран, после первого тайма счет был 1:1.

Таким образом, «Ницца» автоматически вышла в 1/8 финала Кубка Франции.