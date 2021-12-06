«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Лилля» Ботмана

«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Лилля» Свена Ботмана в январе.

Как сообщает The Athletic, «Лилль» не хочет расставаться с 21-летним футболистом до лета, но готов продать его зимой, если поступит очень выгодное предложение.

Ранее информировалось, что Ботманом также интересуется «Рома».

Нынешний контракт защитника с «Лиллем» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро

В сезоне-2021/22 защитник сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.