«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Лилля» Ботмана
13:45
«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Лилля» Свена Ботмана в январе.
Как сообщает The Athletic, «Лилль» не хочет расставаться с 21-летним футболистом до лета, но готов продать его зимой, если поступит очень выгодное предложение.
Ранее информировалось, что Ботманом также интересуется «Рома».
Нынешний контракт защитника с «Лиллем» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро
В сезоне-2021/22 защитник сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2998088/2021/12/06/ornstein-49ers-have-option-to-buy-leeds-until-2024-newcastles-botman-interest-balogun-set-for-loan/?source=emp_shared_article
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю