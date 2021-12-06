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«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Лилля» Ботмана

13:45
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«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Лилля» Свена Ботмана в январе.

Как сообщает The Athletic, «Лилль» не хочет расставаться с 21-летним футболистом до лета, но готов продать его зимой, если поступит очень выгодное предложение.

Ранее информировалось, что Ботманом также интересуется «Рома».

Нынешний контракт защитника с «Лиллем» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро

В сезоне-2021/22 защитник сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2998088/2021/12/06/ornstein-49ers-have-option-to-buy-leeds-until-2024-newcastles-botman-interest-balogun-set-for-loan/?source=emp_shared_article

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Анна Горшкова все материалы автора

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