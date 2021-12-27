«ПСЖ» хочет выкупить защитника «Спортинга» Мендеша за 40 миллионов евро
«ПСЖ» хочет выкупить защитника «Спортинга» Нуну Мендеша за 40 миллионов евро во время летнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, в парижском клубе довольны игрой 19-летнего португальца, который выступает в «ПСЖ» на правах арендного соглашения.
В нынешнем сезоне Мендеш принял участие в 19 матчах за «ПСЖ» и отметился одной результативной передачей.
Методология
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1475369859449978881
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